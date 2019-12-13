Лоукостер Wizz Air планує запустити рейси з Європи в Індію та Африку

Угорська авіакомпанія-лоукостер Wizz Air має намір створити дочірню компанію Wizz Air Abu Dhabi в Об'єднаних Арабських Еміратах. Втім сполученням між Європою та ОАЕ авіакомпанія не обмежиться.

Польоти з європейських міст в Арабські Емірати розпочнуться вже у другій половині 2020 року, розповів ексзаступник міністра інфраструктури України Олександр Кава.

Цікаво: Wizz Air організував розпродаж квитків зі знижкою 30%: підбірка найдешевших перельотів з України

Діяльність нової дочірньої компанії спершу буде сфокусована на перельотах з ЄС до ОАЕ, але згодом у планах лоукостера є розширення на сполучення з Близьким Сходом, Індією та Африкою.

У нової авіакомпанії буде чималий флот – він налічуватиме 50 літаків A321neo. Кава підкреслив, що нині в авіакомпанії вже є "дочка" Wizz Air UK, що здійснює польоти у Велику Британію.



Куди Wizz Air літає з Києва / інфографіка 24 каналу



Куди Wizz Air літає зі Львова / інфографіка 24 каналу



Куди Wizz Air літає з Харкова і Одеси / інфографіка 24 каналу



