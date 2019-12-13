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      Лоукостер Wizz Air планує запустити рейси з Європи в Індію та Африку

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      Wizz Air створює дочірню компанію в ОАЕ / delo.ua

      Угорська авіакомпанія-лоукостер Wizz Air має намір створити дочірню компанію Wizz Air Abu Dhabi в Об'єднаних Арабських Еміратах. Втім сполученням між Європою та ОАЕ авіакомпанія не обмежиться.

      Польоти з європейських міст в Арабські Емірати розпочнуться вже у другій половині 2020 року, розповів ексзаступник міністра інфраструктури України Олександр Кава.

      Цікаво: Wizz Air організував розпродаж квитків зі знижкою 30%: підбірка найдешевших перельотів з України

      Діяльність нової дочірньої компанії спершу буде сфокусована на перельотах з ЄС до ОАЕ, але згодом у планах лоукостера є розширення на сполучення з Близьким Сходом, Індією та Африкою.

      У нової авіакомпанії буде чималий флот – він налічуватиме 50 літаків A321neo. Кава підкреслив, що нині в авіакомпанії вже є "дочка" Wizz Air UK, що здійснює польоти у Велику Британію.

      Wizz Air, куди літає, Київ
      Куди Wizz Air літає з Києва / інфографіка 24 каналу

      Wizz Air, Львів, куди лтіає
      Куди Wizz Air літає зі Львова / інфографіка 24 каналу

      Wizz Air, Одеса, Харків, куди літає
      Куди Wizz Air літає з Харкова і Одеси / інфографіка 24 каналу


       

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Wizz Air авіація ОАЕ Індія Африка
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