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      Итальянский лоукостер запустит рейсы из еще одного украинского города

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      Итальянский лоукостер запустит рейсы из еще одного украинского города
      Итальянский лоукостер запустит рейсы из еще одного украинского города / Фото из открытых источников

      Итальянская авиакомпания Ernest Airlines с 21 марта планирует открыть еще один маршрут из Украины. Так, лоукостер анонсирует осуществление регулярных рейсов по маршрутам Харьков-Рим и Киев-Милан.

      Об этом сообщает ЦТС.

      Напомним: Из Украины запустят прямые авиарейсы в 4 города Турции

      Да, билеты можно будет купить уже со следующей недели.

      Цена билета стартует от 45 евро в одну сторону, ручная кладь и налоги входят в стоимость. Вылеты будут осуществляться по четвергам, пятницам и воскресеньям.

      Мы рады, что сумели достичь договоренности с итальянской лоукост-авиакомпанией, и теперь каждый желающий сможет отправиться прямыми рейсами в два ключевых города Италии,
      – добавили в пресс-службе аэропорта.

      С 11 октября перевозчик открыл рейс Киев-Рим. С 23 июня авиакомпания начала выполнять рейсы из Львова в Рим и Милан.

      Всего сейчас Ernest Airlines летает из Львова в два аэропорта Милана, Рима, Неаполя и Венеции. Из аэропорта Киева им. Сикорского – в Рим, в два аэропорта Милана, Неаполь и Болонью.

      Вместе с тем, флот Ernest Airlines состоит всего из двух самолетов – одного Airbus A319 и Airbus A320, что неоднократно было причиной задержек и отмены рейсов.

      К слову, ранее венгерская авиакомпания лоукост Wizz Air объявила, что начиная с 29 октября запустит рейс, который будет курсировать из Львова до столицы Литвы – Вильнюса.

      Теги: Новости Украины Путешествия авиация отдых
      Источник: 24 Канал
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