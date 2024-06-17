В частности, разработаны дальнейшие шаги для работы с партнерами. Украинский глава также обсудил с военными ситуацию на фронте.

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Зеленский обсудил с военными ситуацию на фронте

Владимир Зеленский отметил, что заслушал доклады военных, которые отчитались о ситуации на фронте – прежде всего Покровский и другие направления в Донецкой области, а также Харьковская область.

Удается нашим силам постепенно вытеснять оккупанта с Харьковской области, и я благодарю за это каждого воина, каждому подразделению, которые четко выполняют поставленные задачи. А особенно тем, которые еще и пополняют наш обменный фонд российскими солдатами,

– подчеркнул президент.

Зеленский подчеркнул, что особый разговор в этот день на Ставке был по беспилотным системам, а именно всем типам дронов, что нужны нашим Силам обороны, которые мы производим в Украине и какие поставляем.

"Прошлись по каждому элементу Сил обороны – был доклад о боевых результатах дронов. Очень ощутимые, сильные результаты Службы безопасности Украины, ГУР, Службы внешней разведки, Нацгвардии, Вооруженных Сил Украины – действительно молодцы", – заявил украинский лидер.

Зеленский, в частности, отметил темы и по ударным дронам, и уничтожению техники, и другой силы оккупанта. По словам президента, дроны – это тот технологический компонент, в котором у нас должно быть преимущество, и будет.

По некоторым видам беспилотных систем украинцы уже – глобальный лидер. И это чувствуется также и в переговорах с нашими партнерами – многие заинтересованы в опыте, который уже есть у наших воинов, и в технике, что мы производим в Украине,

– пояснил глава государства.

Зеленский заверил, что наступит время, и Украина обязательно поможет каждому из партнеров укрепить безопасность развитием также их беспилотных сил. Ведь украинцы умеют быть благодарными.

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Итоги относительно Саммита мира

Зеленский рассказал, что он провел совещание по итогам Саммита мира и подготовки наших следующих шагов.

Сейчас – никаких пауз. Мы сделали первый ощутимый шаг к миру – в беспрецедентном единстве стран мира. Это успех Украины, что впервые в нашей истории столько лидеров, государств собрались ради Украины и ради мира,

– сказал президент.

Глава государства поблагодарил каждого, кто был представлен на Саммите мира. Но, украинский глава подчеркнул, что мир – это всегда путь.

"Нужны новые шаги. И они будут. И мы уже готовим. Спасибо нашей команде. Готовим присоединение государств к итоговому коммюнике Саммита. Готовим работу групп по пунктам Формулы мира, чтобы государства могли объединиться ради четкой конкретики, тех решений и планов, тех действий, которые реально будут возвращать безопасность", – подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер заявил, что фактически сейчас уже есть предварительный график работы на летние месяцы. Темп, по словам Зеленского, Украина и партнеры сбавлять не будут, а коммуникацию будут сохранять такой же активной, как и раньше.

Украина никогда не хотела этой войны и естественно, что больше всего стремится к справедливому миру. И видим, что это возможно. Приближаем мир,

– отметил президент.

Кроме того, глава государства отметил, что был в этот день и доклад и по Евросоюзу – нашим отношениям, нашим переговорам по вступлению. Украинская власть работает над важным результатом.

Напоследок Владимир Зеленский поблагодарил всех в мире, кто нам помогает. И сказал, что гордится каждым и каждой, кто бьется ради Украины, кто защищает наше государство на фронте, кто работает ради нашего государства и людей.

Президент подчеркнул, что эта чрезвычайная смелость и преданность дают Украине возможность работать с совершенно разными партнерами в условиях одинакового уважения к справедливым интересам нашего государства. По словам главы государства, Украина теперь имеет собственную прочную субъектность.