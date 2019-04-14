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      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА
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      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА

      Итоговый выпуск новостей за 21:00: Донбасс без воды. Французские СМИ о Зеленском

      Выпуск новостей 97 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 14 апреля по состоянию на 21:00 – из-за российской агрессии миллионы жителей Донбасса лишены качественной воды, а за питьевой уже несколько лет выстраиваются огромные очереди. Во французском издании Le Monde написали, что Владимир Зеленский сам инициировал встречу с президентом Франции. Журналисты отметили, что сделал он это с целью поднять свой статус за рубежом.

      Также в выпуске:

      Порошенко таки приехал на НСК "Олимпийский" – несмотря на то, что Зеленский отказался сегодня там встречаться.

      В Карпатах замело снегом гору Поп Иван Черногорский.

      На Кировоградщине для проведения выборов не хватает почти четыре тысячи членов УИК.

      Жители Венесуэлы живут в нищете, пока диктатор Николас Мадуро снова продает золото.

       

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      Теги: Выпуск новостей Новости Украины Война на Донбассе Владимир Зеленский Новости Франции
      Источник: 24 канал
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