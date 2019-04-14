Итоговый выпуск новостей за 21:00: Донбасс без воды. Французские СМИ о Зеленском
В итоговом выпуске новостей за 14 апреля по состоянию на 21:00 – из-за российской агрессии миллионы жителей Донбасса лишены качественной воды, а за питьевой уже несколько лет выстраиваются огромные очереди. Во французском издании Le Monde написали, что Владимир Зеленский сам инициировал встречу с президентом Франции. Журналисты отметили, что сделал он это с целью поднять свой статус за рубежом.
Также в выпуске:
Порошенко таки приехал на НСК "Олимпийский" – несмотря на то, что Зеленский отказался сегодня там встречаться.
В Карпатах замело снегом гору Поп Иван Черногорский.
На Кировоградщине для проведения выборов не хватает почти четыре тысячи членов УИК.
Жители Венесуэлы живут в нищете, пока диктатор Николас Мадуро снова продает золото.
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии