Итоговый выпуск новостей за 21:00: Донбасс без воды. Французские СМИ о Зеленском

В итоговом выпуске новостей за 14 апреля по состоянию на 21:00 – из-за российской агрессии миллионы жителей Донбасса лишены качественной воды, а за питьевой уже несколько лет выстраиваются огромные очереди. Во французском издании Le Monde написали, что Владимир Зеленский сам инициировал встречу с президентом Франции. Журналисты отметили, что сделал он это с целью поднять свой статус за рубежом.

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