Итоговый выпуск новостей за 21:00: Годовщина "красного террора". Письмо от Сенцова

В итоговом выпуске новостей за 5 сентября по состоянию на 21:00 – снимали скальпы, сдирали кожу, распинали и забивали до смерти – все это, не считая массовых расстрелов, украинцы пережили в 1918 году. Со времени "красного террора" прошло 100 лет. Активисты получили письмо от Олега Сенцова, в котором он сообщил, что похудел до 72 килограммов, но чувствует себя бодро.

Также в выпуске: В широкий прокат выходит исторический фильм "Тайный дневник Симона Петлюры". Отравление Скрипалей: в Британии назвали подозреваемых. В Харькове патрульному грозит до 8 лет тюрьмы из-за превышения полномочий.