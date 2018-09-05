Итоговый выпуск новостей за 21:00: Годовщина "красного террора". Письмо от Сенцова
В итоговом выпуске новостей за 5 сентября по состоянию на 21:00 – снимали скальпы, сдирали кожу, распинали и забивали до смерти – все это, не считая массовых расстрелов, украинцы пережили в 1918 году. Со времени "красного террора" прошло 100 лет. Активисты получили письмо от Олега Сенцова, в котором он сообщил, что похудел до 72 килограммов, но чувствует себя бодро.
Также в выпуске:
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Источник: 24 канал
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