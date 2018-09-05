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ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ТАЙФУН "ДЖЕБИ" УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ

Итоговый выпуск новостей за 21:00: Годовщина "красного террора". Письмо от Сенцова

Выпуск новостей 15 Читати новину українською

В итоговом выпуске новостей за 5 сентября по состоянию на 21:00 – снимали скальпы, сдирали кожу, распинали и забивали до смерти – все это, не считая массовых расстрелов, украинцы пережили в 1918 году. Со времени "красного террора" прошло 100 лет. Активисты получили письмо от Олега Сенцова, в котором он сообщил, что похудел до 72 килограммов, но чувствует себя бодро.

Также в выпуске:

В широкий прокат выходит исторический фильм "Тайный дневник Симона Петлюры".

Отравление Скрипалей: в Британии назвали подозреваемых.

В Харькове патрульному грозит до 8 лет тюрьмы из-за превышения полномочий.

 

Теги: Украина – Россия Украинцы в плену РФ Олег Сенцов СССР История Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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