Итоговый выпуск новостей за 21:00: Подорожание газа. Протест в Лондоне
В итоговом выпуске новостей за 20 октября 21:00 – правительство подняло тарифы на газ для населения Украины. Тысячи британцев вышли на протест и требуют еще одного референдума о Brexit.
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Источник: 24 канал
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