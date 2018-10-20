Итоговый выпуск новостей за 21:00: Подорожание газа. Протест в Лондоне

В итоговом выпуске новостей за 20 октября 21:00 – правительство подняло тарифы на газ для населения Украины. Тысячи британцев вышли на протест и требуют еще одного референдума о Brexit.

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