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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
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      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Итоговый выпуск новостей за 21:00: Приглашение на дебаты. Обстрелы гражданских на Донбассе

      Выпуск новостей 47 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 7 апреля по состоянию на 21:00 – президент Петр Порошенко в эфире одного из телеканалов заявил, что будет ждать оппонента 14 апреля на стадионе "Олимпийский". Именно это место для политических дебатов выбрал Владимир Зеленский. На Луганщине били по частному сектору поселка Золотое-4, в результате обстрела снаряд попал в частный дом.

      Также в выпуске:

      Новая сантехника, телевизор и трое соседок – таковы условия пребывания в СИЗО у виновницы смертельного ДТП в Харькове Елены Зайцевой.

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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Дебаты Зеленского с Порошенком Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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