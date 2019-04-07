Итоговый выпуск новостей за 21:00: Приглашение на дебаты. Обстрелы гражданских на Донбассе

В итоговом выпуске новостей за 7 апреля по состоянию на 21:00 – президент Петр Порошенко в эфире одного из телеканалов заявил, что будет ждать оппонента 14 апреля на стадионе "Олимпийский". Именно это место для политических дебатов выбрал Владимир Зеленский. На Луганщине били по частному сектору поселка Золотое-4, в результате обстрела снаряд попал в частный дом.

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Источник: 24 канал