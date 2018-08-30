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Итоговый выпуск новостей за 21:00: Прощание с Маккейном. Телеканал Медведчука

Выпуск новостей 93 Читати новину українською

В итоговом выпуске новостей за 30 августа по состоянию на 21:00 – в Америке прощались с Джоном Маккейном. Первая траурная церемония прошла в Аризоне, на которую пришли не только друзья и семья, но и военнослужащие и обычные граждане. Одиозному политику Виктору Медведчуку приписывают покупку телеканала "112 Украина".

Также в выпуске:

От начала суток российские боевики на Донбассе 4 раза применили против украинских военных пулеметы, стрелковое оружие и гранатомет.

"Укрзализныця" начала продавать билеты в Минск, Ригу и Вильнюс.

Венгерская лоукост-авиакомпания Wizz Air объявила о запуске 5 новых маршрутов из Киева и Львова в Латвию, Данию и Германию.

Теги: Новости США Джон Маккейн Виктор Медведчук СМИ Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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