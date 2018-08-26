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ДЖОН МАККЕЙН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27
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ДЖОН МАККЕЙН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27

Итоговый выпуск новостей за 21:00: Смерть Джона Маккейна. Обстрелы на Донбассе

Выпуск новостей 146 Читати новину українською

В итоговом выпуске новостей за 26 августа по состоянию на 21:00 – умер Джон Маккейн, 29 августа ему должно было бы исполниться 82 года. Сенатор-республиканец поддерживал Украину и критиковал Россию. На линии фронта насчитали 33 обстрела, что считается относительной тишиной. К счастью, обошлось без жертв.

Также в выпуске:

В Ровно таксист стрелял в пассажиров.

Дерзость на автодорогах: фиксация нарушений ПДД должна уменьшить количество аварий.

Порошенко: страны ЕС должны взять шефство над разрушенными городами Донбасса.

Теги: Выпуск новостей Новости США Джон Маккейн АТО Война на Донбассе Потери Операция Объединенных сил
Источник: 24 канал
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