Итоговый выпуск новостей за 21:00: Смерть Джона Маккейна. Обстрелы на Донбассе

В итоговом выпуске новостей за 26 августа по состоянию на 21:00 – умер Джон Маккейн, 29 августа ему должно было бы исполниться 82 года. Сенатор-республиканец поддерживал Украину и критиковал Россию. На линии фронта насчитали 33 обстрела, что считается относительной тишиной. К счастью, обошлось без жертв.

Также в выпуске: В Ровно таксист стрелял в пассажиров. Дерзость на автодорогах: фиксация нарушений ПДД должна уменьшить количество аварий. Порошенко: страны ЕС должны взять шефство над разрушенными городами Донбасса.