Итоговый выпуск новостей за 21:00: Смерть Джона Маккейна. Обстрелы на Донбассе
В итоговом выпуске новостей за 26 августа по состоянию на 21:00 – умер Джон Маккейн, 29 августа ему должно было бы исполниться 82 года. Сенатор-республиканец поддерживал Украину и критиковал Россию. На линии фронта насчитали 33 обстрела, что считается относительной тишиной. К счастью, обошлось без жертв.
Также в выпуске:
В Ровно таксист стрелял в пассажиров.
Дерзость на автодорогах: фиксация нарушений ПДД должна уменьшить количество аварий.
Порошенко: страны ЕС должны взять шефство над разрушенными городами Донбасса.
Источник: 24 канал
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