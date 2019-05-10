Итоговый выпуск новостей за 21:00: Видеообращение Зеленского. Годовщина заключения Сенцова

В итоговом выпуске новостей за 10 мая по состоянию на 21:00 – в своем видеообращении Зеленский требует от Рады назначить дату инаугурации на 19 мая. Депутатов обвиняют в том, что они медлят, потому что боятся потерять мандаты. Олег Сенцов в настоящее время отбывает 20-летнее заключение в Якутии, уже прошло пять лет с момента его задержания. Несмотря на приговор, он продолжает писать.

Также в выпуске: Филарет хочет восстановить украинскую православную церковь Киевского патриархата и возглавить ее. Боевики за сутки семь раз открывали огонь по украинским воинам. К годовщине заключения Сенцова в Киеве активисты устроили шествие до 14 посольств стран-членов Совета Европы. В столице Чехии решили отпраздновать юбилей "Щедрика".

Источник: 24 канал