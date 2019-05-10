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      ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД 9 МАЯ
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      ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД 9 МАЯ

      Итоговый выпуск новостей за 21:00: Видеообращение Зеленского. Годовщина заключения Сенцова

      Выпуск новостей 23 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 10 мая по состоянию на 21:00 – в своем видеообращении Зеленский требует от Рады назначить дату инаугурации на 19 мая. Депутатов обвиняют в том, что они медлят, потому что боятся потерять мандаты. Олег Сенцов в настоящее время отбывает 20-летнее заключение в Якутии, уже прошло пять лет с момента его задержания. Несмотря на приговор, он продолжает писать.

      Также в выпуске:

      Филарет хочет восстановить украинскую православную церковь Киевского патриархата и возглавить ее.

      Боевики за сутки семь раз открывали огонь по украинским воинам.

      К годовщине заключения Сенцова в Киеве активисты устроили шествие до 14 посольств стран-членов Совета Европы.

      В столице Чехии решили отпраздновать юбилей "Щедрика".

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      Зеленский обратился к Раде относительно даты инаугурации и сравнил Порошенко с туристом в Египте
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      Теги: Украинцы в плену РФ Олег Сенцов Верховная Рада Владимир Зеленский Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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