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Итоговый выпуск новостей за 21:00:Экологическое бедствие в оккупированном Крыму. Тайфун в Японии

Выпуск новостей 26 Читати новину українською

В итоговом выпуске новостей за 4 сентября по состоянию на 21:00 – в оккупированном Армянске и Красноперекопске – экологическая катастрофа. Концентрация серной кислоты в воздухе достигла критических отметок. Мощнейший за последние четверть века тайфун "Джеби" в Японии унес жизни не менее шести человек. Еще 160 – травмированы.

Также в выпуске:

Суд разрешил Генпрокуратуре прослушивать телефонные разговоры за последние полтора года главного редактора программы расследований "Схемы" Натальи Седлецкой.

Российские пограничники активизировались на Луганщине. Посреди села Меловое, по которому проходит граница двух государств, представители страны-агрессора начали устанавливать забор.

Депутаты рассказали, что дадут Украине изменения в Конституцию относительно НАТО.

С начала суток пророссийские наемники на Донбассе обстреляли наши позиции минимум 5 раз.

Теги: Экология Стихийный бедствия Япония Химвыброс в Армянске Новости Крыма Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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