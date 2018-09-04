Итоговый выпуск новостей за 21:00:Экологическое бедствие в оккупированном Крыму. Тайфун в Японии

В итоговом выпуске новостей за 4 сентября по состоянию на 21:00 – в оккупированном Армянске и Красноперекопске – экологическая катастрофа. Концентрация серной кислоты в воздухе достигла критических отметок. Мощнейший за последние четверть века тайфун "Джеби" в Японии унес жизни не менее шести человек. Еще 160 – травмированы.

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