Итоговый выпуск новостей за 21:00:Новые антиукраинские санкции Кремля.Золото "Игр непобежденных"

В итоговом выпуске новостей за 22 октября по состоянию на 21:00 – Кремль анонсировал новые антиукраинские санкции, Путин предписал правительству разработать список ограничительных мер в отношении украинских граждан и компаний. Украинские бойцы не сдаются даже после демобилизации. Сегодня наши ветераны завоевали золото на "Играх непобежденных" в Сиднее.

Также в выпуске: Что означает закон Украины о "евробляхах": стали ли они законными. Суд взял под стражу продюсера и мецената Тимофея Нагорного как возможного российского шпиона. 41 лист обвинительного акта, сегодня его начали зачитывать в Шевченковском суде по делу бывшего нардепа Николая Мартыненко.