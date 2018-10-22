Итоговый выпуск новостей за 21:00:Новые антиукраинские санкции Кремля.Золото "Игр непобежденных"
В итоговом выпуске новостей за 22 октября по состоянию на 21:00 – Кремль анонсировал новые антиукраинские санкции, Путин предписал правительству разработать список ограничительных мер в отношении украинских граждан и компаний. Украинские бойцы не сдаются даже после демобилизации. Сегодня наши ветераны завоевали золото на "Играх непобежденных" в Сиднее.
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Источник: 24 канал
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