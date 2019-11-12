Итоговый выпуск новостей за 22:00: Боливия без президента. Переименование улиц в Киеве
В итоговом выпуске новостей за 12 ноября по состоянию на 22:00 – Боливия осталась без президента. Сторонник Путина – Эво Моралес решил пойти по стопам Януковича и сбежал во время массовых протестов в стране. Отныне три улицы в столице будут носить имена погибших воинов русско-украинской войны. Соответствующее решение сегодня принял Киевсовет.
Также в выпуске:
Палестинцы из Сектора Газа запустили по меньшей мере полусотни ракет по Израилю.
В Нафтогазе сделали предположение, что Россия может не подписать соглашение о транзите газа по территории Украины.
Сотрудники НАБУ по подозрению в мошенничестве поймали директора Департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса Президента Светлану Кондзелю.
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