Итоговый выпуск новостей за 22:00: Боливия без президента. Переименование улиц в Киеве

В итоговом выпуске новостей за 12 ноября по состоянию на 22:00 – Боливия осталась без президента. Сторонник Путина – Эво Моралес решил пойти по стопам Януковича и сбежал во время массовых протестов в стране. Отныне три улицы в столице будут носить имена погибших воинов русско-украинской войны. Соответствующее решение сегодня принял Киевсовет.

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