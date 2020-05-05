Итоговый выпуск новостей за 22:00: Вероятная отмена медреформы. Увеличение тарифов
В итоговом выпуске новостей за 5 мая по состоянию на 22:00 – в правительстве заявили, что не отменят медреформу, впрочем, исправят так называемые ошибки. В противном случае придется уволить примерно 50 тысяч медработников и закрыть 332 больницы. Регулятор предлагает повысить тарифы на электроэнергию для населения.
Також у випуску новин на 24 каналі:
Під Міністерство охорони здоров'я виходили із протестом представники пацієнтських організацій, що опікуються українцями, які страждають на орфанні захворювання.
Європа поступово повертається до нормального життя. В Італії та Німеччині вперше за майже 2 місяці люди пішли на роботу.
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