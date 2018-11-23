Итоговый выпуск новостей за 22: 00: Черная пятница по-украински. Госбюджет-2019

В итоговом выпуске новостей за 23 ноября по состоянию на 22:00 – в Украине устроили Черную пятницу, хотя продавцы не предлагали людям чрезвычайно больших скидок, люди признались, что очень рады хотя бы немного низким ценам. После многочасового перерыва и постоянных консультаций до 4 утра депутаты все-таки приняли смету страны на следующий год.

Также в выпуске: Благодаря расследованию программы "Схемы" тайные встречи Петра Порошенко и Виктора Медведчука стали явными. Первоклассник во Львове терроризирует класс. В проекте Госбюджета на 2019 год появился интересный пункт – "Фонд президента Украины". В Одесском суде задержали 49 человек.