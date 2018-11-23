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      БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ С KFC В ДОМЕ ПРОФСОЮЗОВ В КИЕВЕ
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      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ С KFC В ДОМЕ ПРОФСОЮЗОВ В КИЕВЕ

      Итоговый выпуск новостей за 22: 00: Черная пятница по-украински. Госбюджет-2019

      Выпуск новостей 25 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 23 ноября по состоянию на 22:00 – в Украине устроили Черную пятницу, хотя продавцы не предлагали людям чрезвычайно больших скидок, люди признались, что очень рады хотя бы немного низким ценам. После многочасового перерыва и постоянных консультаций до 4 утра депутаты все-таки приняли смету страны на следующий год.

      Также в выпуске:

      Благодаря расследованию программы "Схемы" тайные встречи Петра Порошенко и Виктора Медведчука стали явными.

      Первоклассник во Львове терроризирует класс.

      В проекте Госбюджета на 2019 год появился интересный пункт – "Фонд президента Украины".

      В Одесском суде задержали 49 человек.

      Теги: Деньги Выпуск новостей Бюджет-2019
      Источник: 24 канал
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