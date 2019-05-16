Итоговый выпуск за 22:00: Возвращение Коломойского в Украину. Потери на Донбассе

В выпуске новостей за 16 мая по состоянию на 22:00 – журналист программы "Схемы" Михаил Ткач сообщил, что олигарх Игорь Коломойский вернулся в Украину. Цель своего визита он не назвал, однако существует предположение, что он прибыл на инаугурацию Владимира Зеленского. Российские оккупанты не прекращают обстрелы. В результате них погиб один украинский защитник, еще один получил ранения.

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