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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ЕВРОВИДЕНИЕ 2019 ИГОРЬ КОЛОМОЙСКИЙ
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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ЕВРОВИДЕНИЕ 2019 ИГОРЬ КОЛОМОЙСКИЙ

      Итоговый выпуск за 22:00: Возвращение Коломойского в Украину. Потери на Донбассе

      Выпуск новостей 55 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 16 мая по состоянию на 22:00 – журналист программы "Схемы" Михаил Ткач сообщил, что олигарх Игорь Коломойский вернулся в Украину. Цель своего визита он не назвал, однако существует предположение, что он прибыл на инаугурацию Владимира Зеленского. Российские оккупанты не прекращают обстрелы. В результате них погиб один украинский защитник, еще один получил ранения.

      Также в выпуске:

      Депутаты проголосовали за дату инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского. Политик примет присягу на верность Украине 20 мая.

      Непогода натворила бед на Прикарпатье, всего за пять часов там выпала полумесячная норма осадков. В Тисменицком районе вода затопила более 300 домохозяйств.

      САП снова вспомнила о квартире Сергея Лещенко. Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла дело против народного депутата. Его подозревают в возможном получении взяток.

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      Теги: Новости Украины Игорь Коломойский Выпуск новостей Война на Донбассе Война
      Источник: 24 канал
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