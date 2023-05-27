Видео, опубликованное в сети вчера, где можно увидеть, как дрон повреждает разведывательный корабль "Иван Хурс", стало финальной точкой в вопросе, была ли атака удачной. Ведь россияне говорили, что уничтожили все дроны, а корабль якобы не поврежден.

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Теперь же аналитики отмечают, что атаку катеров-камикадзе на российский разведывательный корабль "Иван Хурс" можно назвать не просто удачной.

Сам факт того, что этот корабль потерпел удар аж в 400 километрах от украинского побережья и ориентировочно в 140 километрах от пролива Босфор означает в частности, что корабли Черноморского флота России теперь не имеют безопасного места в Черном море, где они могли бы укрыться от потенциальной атаки беспилотников с "хлопком",

– говорится в статье.

Морские дроны усовершенствовали

Тем более как катера-камикадзе как средства поражения тоже претерпели определенную эволюцию. Для начала, мощность взрыва морских дронов с "хлопком" может указывать, что масса БЖД на этих катерах была существенно увеличена.

Также похоже, что была существенно улучшена надежность управления, которая позволила держать стабильность движения и попасть в корпус корабля в расстоянии 400 километров от берега, где сигнал мог быть потерян в том числе и из-за противодействия средств РЭБ россиян.

Силовая установка и элементы питания также могли испытать существенную доработку, потому что иначе наши морские беспилотники не смогли бы пройти столь большую дистанцию по открытому морю.

И в итоге это все означает изменение парадигмы в морской войне Украины против России.