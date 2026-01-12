Укр Рус
24 Канал Новости Украины Неприятные "сюрпризы" зимы: на Прикарпатье ожидается непогода
12 января, 00:14
2

Неприятные "сюрпризы" зимы: на Прикарпатье ожидается непогода

Дарья Смородская
Основные тезисы
  • На Прикарпатье ожидаются осадки, власть предупредила о непогоде.
  • Температура воздуха будет колебаться между -7 и -5 градусами, на дорогах работает снегоочистительная техника.

Погода на Прикарпатье остается зимней и снежной. Городские власти предупредили о непогоде жителей.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Ивано-Франковский городской совет.

Смотрите также Где ударят морозы, действительно ли будет до -30 градусов и когда придет потепление: интервью о погоде в Украине

Какая погода ожидается в Ивано-Франковске?

С вечера воскресенья, 11 января, погода в Ивано-Франковской общине ухудшилась. В дальнейшем синоптики прогнозируют осадки. В городе и в окрестностях может налипать мокрый снег.

На улицах для работы вывезли снегоочистительную технику, которая готова ликвидировать последствия непогоды.

Просим водителей быть максимально внимательными и осторожными на дорогах, 
– предупредили в городском совете.

Отметим! 12 января на Прикарпатье ожидается слабый снег, но высокий процент влажности. Температура воздуха будет колебаться в пределах 7 – 5 градусов мороза.

Изменится ли погода в Украине в ближайшее время?

  • В течение следующих дней в Украине ожидается снижение температуры до -18 и -20 градусов, особенно в западных, северных и центральных областях. Примерно до 15 января будет сохраняться морозная погода в большинстве регионов.

  • На Ивано-Франковщине из-за сильных снегопадов уже замело автодорогу Р-24. Сугробы там выросли так сильно, что уже превышают рост взрослого человека.

  • В Украине синоптики предупредили о желтом уровне опасности из-за непогоды, но к красному уровню тенденция не движется. Синоптики говорят, что в ближайшие дни возможно улучшение погодных условий.