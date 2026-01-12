Неприятные "сюрпризы" зимы: на Прикарпатье ожидается непогода

Погода на Прикарпатье остается зимней и снежной. Городские власти предупредили о непогоде жителей.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Ивано-Франковский городской совет.

Какая погода ожидается в Ивано-Франковске?

С вечера воскресенья, 11 января, погода в Ивано-Франковской общине ухудшилась. В дальнейшем синоптики прогнозируют осадки. В городе и в окрестностях может налипать мокрый снег.

На улицах для работы вывезли снегоочистительную технику, которая готова ликвидировать последствия непогоды.

Просим водителей быть максимально внимательными и осторожными на дорогах,

– предупредили в городском совете.

Отметим! 12 января на Прикарпатье ожидается слабый снег, но высокий процент влажности. Температура воздуха будет колебаться в пределах 7 – 5 градусов мороза.

