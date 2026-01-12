Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Ивано-Франковский городской совет.
Какая погода ожидается в Ивано-Франковске?
С вечера воскресенья, 11 января, погода в Ивано-Франковской общине ухудшилась. В дальнейшем синоптики прогнозируют осадки. В городе и в окрестностях может налипать мокрый снег.
На улицах для работы вывезли снегоочистительную технику, которая готова ликвидировать последствия непогоды.
Просим водителей быть максимально внимательными и осторожными на дорогах,
– предупредили в городском совете.
Отметим! 12 января на Прикарпатье ожидается слабый снег, но высокий процент влажности. Температура воздуха будет колебаться в пределах 7 – 5 градусов мороза.
Изменится ли погода в Украине в ближайшее время?
В течение следующих дней в Украине ожидается снижение температуры до -18 и -20 градусов, особенно в западных, северных и центральных областях. Примерно до 15 января будет сохраняться морозная погода в большинстве регионов.
На Ивано-Франковщине из-за сильных снегопадов уже замело автодорогу Р-24. Сугробы там выросли так сильно, что уже превышают рост взрослого человека.
В Украине синоптики предупредили о желтом уровне опасности из-за непогоды, но к красному уровню тенденция не движется. Синоптики говорят, что в ближайшие дни возможно улучшение погодных условий.