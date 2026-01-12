Про це пише 24 Канал з посиланням на Івано-Франківську міську раду.
Дивіться також Де вдарять морози, чи дійсно буде до -30 градусів і коли прийде потепління: інтерв'ю про погоду в Україні
Яка погода очікується в Івано-Франківську?
Із вечора неділі, 11 січня, погода в Івано-Франківській громаді погіршилася. Надалі синоптики прогнозують опади. У місті та на околицях може налипати мокрий сніг.
На вулицях для роботи вивезли снігочисну техніку, яка готова ліквідувати наслідки негоди.
Просимо водіїв бути максимально уважними та обережними на дорогах,
– попередили в міській раді.
Зазначимо! 12 січня на Прикарпатті очікується слабкий сніг, але високий відсоток вологості. Температура повітря коливатиметься в межах 7 – 5 градусів морозу.
Чи зміниться погода в Україні найближчим часом?
Протягом наступних днів в Україні очікується зниження температури до -18 і -20 градусів, особливо в західних, північних і центральних областях. Приблизно до 15 січня зберігатиметься морозна погода в більшості регіонів.
На Івано-Франківщині через сильні снігопади вже замело автошлях Р-24. Замети там виросли так сильно, що вже перевищують зріст дорослої людини.
В Україні синоптики попередили про жовтий рівень небезпеки через негоду, але до червоного рівня тенденція не рухається. Синоптики кажуть, що найближчими днями можливе покращення погодних умов.