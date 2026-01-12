Про це пише 24 Канал з посиланням на Івано-Франківську міську раду.

Яка погода очікується в Івано-Франківську?

Із вечора неділі, 11 січня, погода в Івано-Франківській громаді погіршилася. Надалі синоптики прогнозують опади. У місті та на околицях може налипати мокрий сніг.

На вулицях для роботи вивезли снігочисну техніку, яка готова ліквідувати наслідки негоди.

Просимо водіїв бути максимально уважними та обережними на дорогах,

– попередили в міській раді.

Зазначимо! 12 січня на Прикарпатті очікується слабкий сніг, але високий відсоток вологості. Температура повітря коливатиметься в межах 7 – 5 градусів морозу.

