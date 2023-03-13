Родные и близкие призывают присвоить Ивану звание Героя Украины посмертно, информирует 24 Канал. Украинского защитника вспоминают как воина-патриота, который без колебаний шел туда, где был нужен Украине и своему народу.

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Что известно об Иване Павлишине

Иоанн служил в 24 ОМБр имени короля Даниила Галицкого. Он пошел служить еще в 2013 году, а уже в 2014-м встретил войну на Востоке Украины. В армию пошел, несмотря на проблемы со здоровьем. Тогда он говорил: "Кто если не я, мама?"

Сначала Иван был танкистом, а уже потом перевелся в разведку. Участвовал в освобождении:

Ямполя,

Закотного,

а также Луганской области.

Родные говорят, что Иван был не тем, кто чего-то боялся. Он был мужественен, несокрушимым, сильным и готовым бороться до последнего за родную страну.

Нас было 17 военных против сотни врагов. Мы должны были остановить врага и у нас не было выбора, потому что если бы не мы, то они могли бы пойти дальше и тем самым уничтожить нашу роту,

– говорил раньше Иван.

За время службы Иван трижды горел в танке возле Луганского аэропорта и даже смог выйти живым из окружения. Когда комбат "Тигр" увидел Ивана живым, стал перед ним на колени.



Иван с 2014 года защищает Украину / Фото предоставлено 24 Каналу

Герой Украины – единственная награда, которой у него не было

При жизни он был награжден орденами "За мужество I – III степеней", многими другими наградами и получил награду "Народный герой Украины".

Звание "Герой Украины" – это единственная награда, которой не было у Ивана. И пусть даже посмертно, но он заслужил это звание, потому что готов был отдать жизнь за наше спокойствие и свободную Украину. Мы же в ответ можем поблагодарить его только молитвой и памятью,

– говорят родные.

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Награды Ивана Павлишина / Фото предоставлено 24 Каналу

В марте 2022 года Иван получил ранение в глаз, в результате чего потерял его. Он пережил четыре операции, но все равно вернулся в строй. К сожалению, 20 декабря он попал под минометные обстрелы и погиб.