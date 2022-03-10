В сети опубликовали очередной перехват разговора между российскими оккупантами. Один из них уже в Украине, и жалуется другому на сложную ситуацию. А также потери, которые они понесли.

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"У нас колонна йо*нута, 2 километра. Прикинь, все полки разйо*анные, кроме нашего. По дороге их разъ*али, из 62 танков доехало 13 только", – жалуется один из оккупантов.

Сам он находится под Сумами. И не знает, что будет делать дальше, ведь руководство постоянно меняет требования.

Перехваченный разговор российских оккупантов о потерях

ВСУ опубликовали видео, как они разбивают вражескую колонну танков, которые сунулись на Киев. Все благодаря слаженной работе артиллерии, которая не оставила врагу никаких шансов.

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