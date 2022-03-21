Эвакуировались более 8 тысяч человек

Об этом Ирина Верещук заявила вечером во время брифинга. По ее словам, 21 марта сработали 7 гумкоридоров из восьми, которые были согласованы.

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Министр заявила, что в течение дня спаслись и были эвакуированы 8057 человек.

Она сообщила, что из Мариуполя в Запорожье выехало 3007 человек. На Киевщине из села Большая Дымерка в Бровары удалось вывезти более 4370 человек.

Также к эвакуационным автобусам присоединилось много частных автомобилей.

По маршруту из Бучи в Ворзель было эвакуировано 380 человек,

– сказала Верещук.

Министр сообщила, что эвакуация из села Козаровичи в город Вышгород была сорвана из-за обстрела оккупантами .

В Луганской области из Лисичанска, Северодонецка и Гирского выехало более 300 человек в город Бахмут.