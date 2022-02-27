Об этом сказал президент Владимир Зеленский в своем обращении к белорусам, сообщает 24 канал.

Важно Зеленский записал новое обращение – обратился к белорусам

Зеленский подчеркнул, что в идущей сейчас войне белорусы, к сожалению, с нами не на одной стороне.

С вашей территории войска России запускают ракеты в Украину. С вашей территории убивают наших детей, разрушают наши дома, пытаются взорвать все, что было построено за десятилетия. И все это тоже де-факто референдум для вас, белорусы,

– сказал украинский лидер.

Он призвал белорусов решать, кто они и кем им быть.

"Как вы будете смотреть в глаза своим детям, как вы будете смотреть в глаза друг другу, своим соседям. А мы – ваши соседи. Мы, украинцы. Будьте Беларусью, а не Россией! Этот выбор вы делаете именно сейчас. Именно сегодня", – подчеркнул Зеленский.

Новое обращение Зеленского от 27 февраля: смотрите видео