Людей 11 марта наконец-то удалось оттуда эвакуировать. Первые автобусы прибыли в Белогородку.

Здесь им оказывают первую медицинскую и гуманитарную помощь, после чего людей перевезут в столицу.
– сообщили в Киевской ОВА.