Людей 11 марта наконец-то удалось оттуда эвакуировать. Первые автобусы прибыли в Белогородку.
Здесь им оказывают первую медицинскую и гуманитарную помощь, после чего людей перевезут в столицу.
– сообщили в Киевской ОВА.
Украина 16-й день обороняется от нападения России. Одной из наиболее сложных ситуация в Буче на Киевщине.
Источник:Киевская ОВА
Людей 11 марта наконец-то удалось оттуда эвакуировать. Первые автобусы прибыли в Белогородку.
Здесь им оказывают первую медицинскую и гуманитарную помощь, после чего людей перевезут в столицу.
– сообщили в Киевской ОВА.