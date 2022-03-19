Директор зоопарка Игорь Биляков рассказал, что сухие корма для разных видов животных и ветеринарные препараты привезли из зоопарков Праги, Берлина, Варшавы и Таллина.
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Напомним, что с начала войны Одесский зоопарк принимает животных, которых не могут перевезти владельцы. Работники зверинца заботятся о грызунах, кроликах, морских свинках и попугаях.
С начала российской агрессии зоопарк принял 200 животных.
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