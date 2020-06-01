Из 65 миллиардов гривен, которые Украина выделила на борьбу с коронавирусом, уже освоили более 28 миллиардов. Прозрачность использования средств проверяют аудиторы.

Освоїли понад 28 мільярдів гривень

Сергій Марченко в інтерв'ю На 27 мільярдів гривень ухвалено рішень на безповоротній основі, ще на 1,3 мільярда – на поворотній. Про це повідомив міністр фінансів Українив інтерв'ю РБК-Україна

Важливо Як використовуватимуть гроші з Фонду боротьби з COVID-19: Кабмін затвердив порядок

В умовах швидкого здійснення закупівель, можливі зловживання. У цьому випадку МВФ рекомендував Києву залучити аудиторів. Міжнародний валютний фонд пропонував, щоб за прозорістю стежила одна з найбільших аудиторських компаній світу: Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, KPMG.

Проте український уряд обрав Держаудитслужбу. Це відомство, зазначимо, підпорядковується Кабміну.

Ми вже зробили кілька кроків для того, щоб показати прозорість. За ініціативою Мінфіну прийняли постанову Кабміну, яка розкриває бенефіціарних власників по закупівлях фонду під COVID-19. Думаю, ми і далі будемо впроваджувати такого роду елементи,

– пояснив Марченко

Що відомо про Фонд для боротьби з коронавірусом