Недостачу зерна на 800 миллионов гривен обнаружили во время аудиторской проверки на Тернопольщине. Чтобы вывести столько зерна, понадобилось бы 2700 вагонов.

Информацию о пропаже зерна озвучил советник министра внутренних дел Украины Михаил Апостол, говорится на сайте МВД.

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"Это вопиющий факт, ведь речь идет про государственные запасы, рассчитанные обеспечить население хлебом на случай форс-мажорной ситуации. И эту так называемую "подушку безопасности" 40-миллионной страны банально разворовали и распродали. А эти так называемые "мыши" имеют имена, должности и должны ответить за свои действия по закону", – заявил Михаил Апостол.

Где пропало зерно

Речь идет о 150 тысячах тонн зерна, которые пропали с трех складов в Тернопольской области. По документам зерно хранится там, но во время проверки выяснилось, что его уже нет. На одном из предприятий не нашли почти 18 тысяч тонн зерна, на другом – почти 20 тысяч тонн, на третьем – 112 тысяч тонн.

Что еще исчезло со складов Госрезерва

Михаил Апостол рассказал и о случае, как скрыли исчезновение нефтепродуктов.

"Нашли цистерну с нефтепродуктами. Если по ней стукнуть, то гудит, как пустая. Если взять щупом пробу уровня нефтепродуктов – цистерна полная. В конце концов выяснилось, что под окошком для щупа была приварена труба, и только она была заполнена нефтепродуктами, а остальная часть цистерны пустовала", – рассказал советник главы МВД.

Следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет и с конфискацией имущества.

Сколько надо "мышей", чтобы съесть 2700 вагонов зерна

В сети уже посчитали, сколько надо было бы мышей, чтобы съесть 2700 вагонов зерна – 945 миллионов. И сделать бы это им удалось всего за месяц.

Если бы эти мыши стали бы в шеренгу, то ее длина составила бы 100 тысяч километров, и они бы 2,5 раза обогнули Землю по экватору.

Если бы они стали друг возле друга, то заняли бы 500 гектаров – весь центр Киева.

Стоит добавить, что расчеты проводились на основе зерна, которое бы поместилось в 2700 вагонах – 189 тысяч тонн. Зато впоследствии в МВД сообщили о пропаже около 150 тысяч тонн. И при расчете учли такую "погрешность", увеличив количество зерна, которую мышь может съесть за день – шесть граммов зерна в день вместо трех, которые ест обычная мышь.