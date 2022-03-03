Укрзализныця в сотрудничестве с правоохранителями провела эвакуацию местного населения из Ирпеня. В компании уверяют, что и дальше будут вывозить людей из самых опасных мест страны.
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Женщин и детей из Ирпеня эвакуировали
Из Ирпеня и прилегающих к городу территорий эвакуировано железной дорогой более 1000 женщин и детей. Были организованы несколько рейсов, в том числе один из Ирпеня, второй – из Беличив,
– отметили в Укрзализныце.
Там добавили, что женщины и дети находятся в безопасном месте.
Операцию провели главное управление Службы безопасности в Киеве и Киевской области, а также Укрзализныця.
Эвакуация из Ирпеня: смотрите видео
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