Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Пока неизвестно, что будет с самим Изюмом, где ситуация очень тяжелая.

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Харьковщина каждый день получает гуманитарную помощь

Харьковская область, по словам Синегубова, каждый день получает гуманитарную помощь. Для этого в круглосуточном режиме работает областной логистический штаб. Грузы поступают из Полтавы, Львова, Винницы, Луцка. Также не остаются в стороне и международные партнеры – Чехия, Польша и другие страны.

Грузы доставляются в пункты выдачи почты

Гуманитарные грузы доставляются в пункты выдачи Укрпочты и "Новой почты" Харькова. Волонтеры уже адресно доставляют помощь гражданам, также самое необходимое поступает и в общины Харьковщины.

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