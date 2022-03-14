Глава Офиса Президента Андрей Ермак констатировал, что поток гуманитарной помощи с каждым днем растет.
Важно Израиль обещает, что не станет страной, из-за которой Россия будет обходить санкции
Ермак от имени Украины поблагодарил граждан разных стран за помощь.
Очень благодарны гражданам разных стран за действия, которые спасают жизнь многих украинцев. В это сложное время особенно важно не потерять человечность,
– Андрей Ермак.
Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что специалисты из Израиля будут привлекаться в медицинскую систему Украины. Он отметил, что по Украине также сейчас разворачиваются дополнительные госпитали.
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