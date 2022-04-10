Как сообщили в Генштабе ВСУ, ремонтно-восстановительные бригады уже прибыли из Ярославской области.

Важно Россия потеряла около роты тактической группы и много техники при попытке взять Александровку

Также из-за значительных санитарных потерь личного состава и техники захватчики развернули военные госпитали и ремонтные мастерские военной техники на временно занятых территориях:

Харьковской,

Запорожской,

Херсонской области.

В то же время, в условиях постоянного поступления раненых военнослужащих вооруженных сил России в госпиталях оккупантов не хватает квалифицированного медицинского персонала. Кроме того, у врага есть проблемы с запасами медицинских препаратов, пополнение которых практически не производится.

Личный состав ремонтных мастерских по восстановлению техники врага вынужден работать круглосуточно в условиях отсутствия стабильной поставки запасных частей и агрегатов,

– добавили в Генштабе ВСУ.

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