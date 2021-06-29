Что известно о новом поезде

Поезд будет отправляться из Киева со 2 июля, а из Тернополя – с 3 июля. Дорога будет быстрой и будет занимать всего 6 часов.

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Из Киева поезд будет отправляться ежедневно в 16:41 и прибывать в Тернополь в 22:47. Обратно он будет отправляться также ежедневно в 04:00 и прибывать в столицу в 10:03.

Где будут остановки

Казатин,

Винница,

Хмельницкий,

Волочиск.

Предварительно поезд будет курсировать до 31 августа. За это время Укрзализныця будет изучать спрос.

Новый маршрут для Донетчины

Ранее Укрзализныця объявила о запуске поезда Днепр – Авдеевка. Он будет курсировать 6 дней в неделю, кроме среды. Из Днепра поезд будет отправляться в 09:56, а в Авдеевку будет прибывать в 14:23. В обратном направлении он будет отправляться в 15:19, а прибывать в 19:43.

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