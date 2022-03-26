Из города выехали женщины и дети. Их отправляют в западные области Украины, в Польшу и во Францию. Последняя также готовит гуманитарную помощь с лекарствами, чтобы передать в Коростень.

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Городской глава Владимир Москаленко заявил, что 28 марта из города поедет последний эвакуационный рейс с желающими покинуть Коростень. Во французский город Бурж отправят 101 человека – женщин и детей. К слову, Бурж – город-побратим Коростеня.

Уже сегодня автобусы выедут из Франции к границе Польши с Украиной. Именно там они заберут жителей Коростеня.

Также Москаленко сообщил, что в Буже собирают медикаменты, чтобы привезти их в Коростень.

С французами мы практически каждый день проводим видеопереговоры. Они сейчас формируют для нас помощь медикаментами и эти медикаменты везут автобусы, которые будут принимать наших женщин и детей, то есть 29 марта мы уже фактически будем эти медикаменты иметь, список наименований уже согласовали,

– заявил Москаленко.

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