Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай призвал жителей общины не быть равнодушными и помочь людям, имеющим ограниченные возможности, лежащие или брошенные родственники.

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Это единственный их шанс на жизнь

Пока существует единственная возможность дать этим людям шанс на спасение, шанс на жизнь. Помните, больше возможностей может не быть,

– написал Гайдай.

Глава области анонсировал эвакуацию для лежачих больных, людей с инвалидностью, пороками слуха и речи. Эвакуация возможна с животными.

Более подробной информации можно узнать по телефону: 050 647 78 18.

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