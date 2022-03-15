В Лисичанске преждевременно родилось 4 ребенка. К счастью, их удалось эвакуировать.

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Эвакуация детей

Четверых детей, которые родились преждевременно, удалось эвакуировать в Днепр. Вес двух из них – менее 1 500 граммов.

Врачи Луганской областной детской клинической больницы боролись за их жизни 16 дней под обстрелами оккупантов. Персоналу удалось спасти детишек.

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