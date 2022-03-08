Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Гайдай, глава Луганской ОВА.

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Эвакуационные поезда поедут из Лимана

Глава ОВА отметил, что ночь на Луганщине прошла более или менее тихо. В области занимаются оперативным восстановлением коммуникаций в населенных пунктах.

Также он добавил, что в результате повреждения рельс из Лисичанска не отправится эвакуационный поезд.

В то же время ожидаются два поезда из Лимана: ориентировочно в 12:30 и в 17:00.

Девушки, настоящая весна обязательно будет, по крайней мере, вся Украина делает, чтобы она, скорее, наступила для нас всех. Пусть утро, дни и ночи будут тихими…,

– написал он.

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