Согласно информации, будут открыты следующие направления:

Важно Эвакуация в Донецкой области из Мариуполя в Запорожье: объявили маршруты

Из города Лисичанск в Бахмут . Место сбора – ГСЧС на улице Сосюры, 324.

Из города Северодонецк в Бахмут. Место сбора – Дом культуры на улице Химиков, 28.

Из города Горное в Бахмут. Место сбора – улица Первомайская, 42, Дом культуры и улица Мира, 136.

Кроме того, отметили, что автобусы для эвакуаций и гуманитарная помощь будут отправлены из Бахмута.