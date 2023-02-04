Об этом сообщил глава Волынской ОВ Юрий Погуляйко. 49-летняя защитница Украины родом из Луцка.

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Что известно об Алле Сенченко

Алла Сенченко весной 2022 года защищала Украину в боях в Донецкой области, в частности возле города Лиман. Однако с 23 мая она не выходила на связь.

О том, что женщина в плену узнали только после публикации пропагандистских роликов в российских СМИ. До этого судьба женщины оставалась неизвестной.

Искренне радуемся освобождени. вместе с родными и желаем Защитнице Украины скорейшего возвращения в родной дом! Спасибо каждому, благодаря кому это стало возможным,

– подчеркнул Погуляйко.

Обмен пленными 4 февраля

4 февраля состоялся очередной обширный обмен пленными между Украиной и Россией. По информации заместителя начальника ГУР Дмитрия Усова, в рамках обмена удалось вернуть:

87 воинов ВСУ;

8 бойцов ТРО;

7 героев из Нацгвардии;

6 – из Нацполиции;

5 – из ГПСУ;

2 – из ВМС;

1 – из ГСЧС.

Над обменом представителей системы МВД ГУР работало еще вместе с ныне покойным Денисом Монастырским.

Исполняющий обязанности министра внутренних дел Украины Игорь Клименко добавил, что среди освобожденных есть представитель Нацгвардии, которого ранее считали пропавшим без вести.

Также в рамках обмена удалось вернуть тела: