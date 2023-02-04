Об этом сообщил глава Волынской ОВ Юрий Погуляйко. 49-летняя защитница Украины родом из Луцка.
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Что известно об Алле Сенченко
Алла Сенченко весной 2022 года защищала Украину в боях в Донецкой области, в частности возле города Лиман. Однако с 23 мая она не выходила на связь.
О том, что женщина в плену узнали только после публикации пропагандистских роликов в российских СМИ. До этого судьба женщины оставалась неизвестной.
Искренне радуемся освобождени. вместе с родными и желаем Защитнице Украины скорейшего возвращения в родной дом! Спасибо каждому, благодаря кому это стало возможным,
– подчеркнул Погуляйко.
Обмен пленными 4 февраля
4 февраля состоялся очередной обширный обмен пленными между Украиной и Россией. По информации заместителя начальника ГУР Дмитрия Усова, в рамках обмена удалось вернуть:
- 87 воинов ВСУ;
- 8 бойцов ТРО;
- 7 героев из Нацгвардии;
- 6 – из Нацполиции;
- 5 – из ГПСУ;
- 2 – из ВМС;
- 1 – из ГСЧС.
Над обменом представителей системы МВД ГУР работало еще вместе с ныне покойным Денисом Монастырским.
Исполняющий обязанности министра внутренних дел Украины Игорь Клименко добавил, что среди освобожденных есть представитель Нацгвардии, которого ранее считали пропавшим без вести.
Также в рамках обмена удалось вернуть тела:
- волонтера Кристофера Мэтью Перри;
- волонтера Эндрю Тобиаса, Мэтью Бегшоу;
- добровольца Евгения Кулика (служил во французском иностранном легионе, одновременно после 24 февраля вернулся, чтобы защищать Украину).