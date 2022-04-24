Среди эвакуированных травмированный мужчина

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он написал в телеграме, что 16 жителей Попасной уехали из города на автобусе.

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Людей забрал автобус, привезший гуманитарную помощь в Попасную. Гайдай сообщил, что среди эвакуированных травмирован мужчина, получивший травму из-за обвала дома.

Глава Луганской ОВА добавил, что количество эвакуированных людей могло быть больше. Однако российские военные начали обстрелы, в результате чего поврежден один автомобиль.

16 жителей Попасной были эвакуированы на Пасху. Они выехали на автобусе, которым утром в общину была завезена гуманитарная помощь. Среди эвакуированных травмирован мужчина. Ночью он получил повреждение из-за обвала перекрытия в подвале многоэтажки. Желающих спастись от "русского мира" было и больше. Мы отправили за ними автомобили, однако начались обстрелы. Один автомобиль порубило обломками снаряда,

– написал Гайдай.

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