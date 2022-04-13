Спасателям приходится их ликвидировать в сверхсложных условиях. Глава области Сергей Гайдай сообщил, что удалось спасти 21 человека.

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Пожаров в жилом фонде и на объектах инфраструктуры столько, что спасатели едва успевают. Главное – вытащить людей и локализовать пламя. Вчера в Луганской области работали 15 бригад ГСЧС. Полсотни суток они без выходных и почти без сна. Но за 12 апреля спасли 21 человека и это того стоит,

– сказал Гайдай.

По его словам, враг ударил по Лисичанске, Рубежном, Северодонецке, Кременной, Новодружеске. Там, к сожалению, погиб человек. Еще десяток домов повреждены.

Работают и газовики

Гайдай отметил, что работникам газовой службы даже удалось починить один участок. Возобновляемые работы ведут под обстрелами.

"Продолжают работать, насколько это возможно. В частности, аварийная бригада Лисичанского МРУЭГХ вернула газоснабжение в часть города. Также газовщики получили от Международного Комитета Красного Креста необходимые материалы для ремонтных работ", – сказал Гайдай.