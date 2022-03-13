Зеленский подчеркнул, что из этой России люди будут убегать, как только смогут, сообщает 24 канал. Это уже происходит.

Заметьте 17-й день войны: новое обращение президента Зеленского

Посмотрите, кто сейчас уезжает из России. Кто выводит свой бизнес оттуда. Специалисты, которые могут справиться на глобальном рынке. IT-специалисты, бизнесмены, артисты,

– подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер заметил: Россия теряет свои мозги, таланты и деньги.

Ночное обращение Зеленского за 12 – 13 марта: смотрите видео