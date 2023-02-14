Российский инженер Ту-160 подъехал к юго-западной границе США в конце декабря 2022 года. Об этом свидетельствует отчет Таможенной и пограничной службы, полученный журналистами. Они общались с несколькими источниками правительства на условиях анонимности, однако DHS, ФБР и Министерство обороны не дают официальных комментариев на эту тему.

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Россиянин прибыл на границу США с семьей

Мужчина и его семья прибыли на границу США на бронированном внедорожнике и попросили разрешения на въезд. Они опасались преследований за участие в антипутинских протестах в поддержку находящегося в заключении Алексея Навального. Затем он сказал чиновникам CBP, что располагает информацией, которую разыскивает правительство США.

Он сказал, что был инженером-строителем и с 2018 по 2021 год работал на производстве Ту-160 на авиационном заводе Туполева в городе Казань.

В США несколько недель проверяли его личность

Органы Соединенных Штатов работали несколько недель, чтобы установить личность мужчины и его прежнее место работы. Приблизительно к 11 января его личность признали как заслуживающей доверия и потенциально интересной для США.

Предполагается, что инженер находится в Штатах. Вероятно, его допрашивают о возобновлении производства Ту-160, а также об обновленных или модернизированных версиях, над которыми, как предполагается, он работал.

Также его могут расспрашивать о вещах, не связанных с бомбардировщиком, которые могут включать все от системы электронной почты, программного обеспечения, персонала и производителя, используемого на заводе по производству самолетов. То есть информацию, которая может быть использована для проведения целевых кибератак или для сбора разведданных.

Справка. Ту-160 (Blackjack, "Белый лебедь") - сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с переменной стреловидностью крыла. По версии российских пропагандистов, сейчас самый мощный сверхзвуковой боевой самолет в мире.