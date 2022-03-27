Глава Луганской области Сергей Гайдай сообщил, что первые 25 человек эвакуированы сегодня из Рубежного.

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Нам открыли гуманитарный коридор в центр Рубежного, где ситуация крайне тяжелая. Поэтому постараемся спасти как можно больше жителей города. Первые 25 из них уже направляются к эвакуационным поездам. Ждем от россиян соблюдения режима тишины по всей территории Рубежного. Эвакуация продолжается,

– написал он.

Напомним, 27 марта эвакуация в Донецкой области из города Мариуполь в Запорожье на собственном транспорте, в Луганской области – из города Рубежное в город Бахмут.

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