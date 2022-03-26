До Белогородки уже прибыли 5 автобусов и более 20 частных автомобилей с эвакуированными людьми.

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Сейчас людям оказывается медицинская и другая необходимая помощь.

Желающих людей эвакуировали из Севериновки на Киевщине / Фото Кирилла Тимошенко

Ранее омбудсмен Людмила Денисова объявила об открытии гуманитарных коридоров 26 марта в Киевской области.

Маршруты гуманитарных коридоров на Киевщине:

Фастов-Фастовец – Клеховка – таможня – трасса М – 05 – Калиновка – Плесецкое (сельсовет улица Центральная, 57, село Плесецкое).

Белогородка – Петрушки – Шпитьки – Мрия – Любимовка – Березовка – Севериновка (улица Ивана Мазепы 20, село Севериновка).

Белая Церковь – Фастов – Хомутец – Брусилов – Ставище – Небелица – Юров – Красная Слобода (торговый центр, улица Леси Украинки, 46, Красная Слобода).

Белая Церковь – Фастов – Брусилов – Кочеров – Белая Криница – Песковка – Бородянка (улица Центральная 331, Бородянка).

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