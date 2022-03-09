По гумкоридору движется 6 тысяч гражданских авто

В среду, 9-го марта, из Сум выехало 25 эвакуационных автобусов. Об этом сообщает заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко

Стоит внимания Из Полтавы в сумы выехала еще одна колонна автобусов для эвакуации людей

Он отметил, что в автобусах эвакуируют более тысячи человек.

Также по гуманитарному коридору движется 6 тысяч гражданских автомобилей с более 20 тысячами человек.

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