Российским оккупантам не удалось быстро захватить Украину, как они планировали. Поэтому они выбрали тактику террористов и начали бомбить мирное население.

Кстати Оккупанты проводят перегруппировку, чтобы не допустить прорыв ВСУ в сторону Мариуполя

Враг достиг только одной цели

Как сообщил Генштаб ВСУ, из целого ряда поставленных перед ними задач оккупанты смогли выполнить только одну – на Донецком направлении, и то частично.

Главные задачи по разгрому группировок Вооруженных Сил Украины, окружению Киева, выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей и установлению контроля над левобережной частью Украины не выполнены,

– говорится в сообщении.

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