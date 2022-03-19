Российским оккупантам не удалось быстро захватить Украину, как они планировали. Поэтому они выбрали тактику террористов и начали бомбить мирное население.
Кстати Оккупанты проводят перегруппировку, чтобы не допустить прорыв ВСУ в сторону Мариуполя
Враг достиг только одной цели
Как сообщил Генштаб ВСУ, из целого ряда поставленных перед ними задач оккупанты смогли выполнить только одну – на Донецком направлении, и то частично.
Главные задачи по разгрому группировок Вооруженных Сил Украины, окружению Киева, выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей и установлению контроля над левобережной частью Украины не выполнены,
– говорится в сообщении.
Смотрите также – ВСУ уничтожили еще одного российского генерала