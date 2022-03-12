Подробнее все в своем телеграм-канале сообщил Дмитрий Живицкий. Он является руководителем Сумской областной военной администрации.
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"Около 14:00 будут поданы два дополнительных автобуса для эвакуации возле стадиона имени. Куца, улица Кенига", – уточнил глава ОВА.
В Сумской области согласовали "зеленые коридоры" на 12 марта
В Сумской области украинская власть согласовала "зеленые коридоры" для эвакуации людей. В частности – из Тростянца, Сум, Лебедина, Конотопа, Великой Писаревки, Краснополья. Оккупанты утверждают, что не будут атаковать.
Как работал "гуманитарный коридор" в Сумах: смотрите видео