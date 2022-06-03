С начала полномасштабного вторжения в ЕС сбежали 5,3 миллиона граждан Украины. Общее количество перемещенных лиц, въехавших в ЕС, в том числе и неукраинских граждан, составляет 7 миллионов.

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Тенденция к возвращению

Специалисты отмечают, что за последние недели в Украину возвращается больше людей, чем уезжает из нее. С 25 по 31 мая почти 260 тысяч украинцев покинули Европу.

Всего с начала войны домой вернулись 2,3 миллиона украинцев.

По данным на 23 мая, в Украине впервые уменьшилось количество внутренне перемещенных лиц. Общее количество сейчас оценивается в 7,1 миллиона, что на 11% меньше цифры на 3 мая.

Куда едут украинцы

Больше украинцы предсказуемо продолжают ехать в Польшу и Румынию. 147 тысяч и 32 800 украинских беженцев соответственно пересекли границы стран в период с 25 по 31 мая.

При этом пограничное движение остается стабильным, значительных очередей нет на границе. Ежедневно в Украину въезжает около 144 грузовиков с гуманитарной помощью.

Актуальные новости для украинских беженцев

Страны время от времени изменяют правила нахождения для беженцев из Украины. Именно поэтому нужно следить за этими новшествами, чтобы не оказаться в сложной ситуации. Так, польское правительство, например, перестанет выплачивать финансовую помощь беженцам из Украины. Нововведения вступят в силу через месяц – с 1 июля.

С 31 мая украинцы, бесплатно проживавшие в гостиницах Болгарии, были вынуждены покинуть их. Причиной тому стало окончание гуманитарной государственной программы для них. Власти Болгарии заявили, что с началом летнего туристического сезона не могут позволить себе удерживать граждан Украины в прибрежных отелях. Болгария останавливает интеграционный план бесплатного расселения украинских беженцев.

Около 38 тысяч беженцев из Украины выбрали Швецию для временного убежища. Чтобы облегчить украинским пребывание, в Швеции предлагают бесплатные курсы по изучению языка. Благодаря этому откроются многие другие преимущества для наших граждан. К примеру, им легче будет найти работу.

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