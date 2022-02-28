На востоке Украины россияне продолжают обстреливать населённые пункты. Только за сутки, 28 февраля, спасатели 3 раза выезжали на ликвидацию пожаров, которые произошли из-за активных боевых действий. Кроме того, работники ГСЧС эвакуировали местных жителей Сартаны, Талаковки и Воеводовки. В безопасные места спасатели вывезли 95 человек, среди которых 25 – дети.

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Также сообщается, что из-за нападения российских оккупационных войск есть проблемы с питьевой водой и теплоснабжением. В частности:

в Попасную, Красногоровку и Угледар подвозят питьевую воду. Для этого было привлечено 17 единиц техники, а на службе находятся 77 спасателей;

полностью отсутствует водоснабжение в Золотом-1, где без воды осталось 1200 человек;

нет теплоснабжения в Северодонецке;

частично он отсутствует в поселке Мироновский (там без теплоснабжения остались больница, 2 школы и детский сад).

Из-за постоянных обстрелов российских оккупантов спасатели пока не могут возобновить тепло- и водоснабжение.

Полный текст публикации:

В течение текущих суток подразделения ГСЧС, привлеченные к проведению операции Объединенных сил, совершили три выезда на ликвидацию пожаров, возникших в результате боевых действий. Также осуществлено 8 привлечений к оказанию помощи населению. В частности, за прошедшие сутки, 27 февраля, были эвакуированы из населенных пунктов САРТАНА, ТАЛАКОВКА и ВОЕВОДОВКА в безопасные места 95 человек, из которых – 25 детей.

Осуществлен подвоз воды в населенные пункты ПОПАСНАЯ, КРАСНОГОРОВКА и УГЛЕДАР. Для проведения этих работ было привлечено 17 единиц техники и 77 человек личного состава. В настоящее время из-за действий российских оккупационных войск отсутствует водоснабжение в населенном пункте ЗОЛОТОЕ-1 (1200 абонентов). Отсутствует теплоснабжение в населенном пункте Северодонецк. Частично отсутствует тепло в населенном пункте МИРОНОВСКИЙ (больница, 2 школы и 1 детский сад). Из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупационных войск работы по восстановлению пока не проводятся.